Лидер КНР призвал человечество объединиться для построения лучшего мира

Все человечество на планете обязано объединиться и скооперироваться перед лицом беспрецедентных перемен глобального характера и сообща построить лучший мир. Соответствующее заявление сделал китайский председатель Си Цзиньпин, его слова передает издание РИА Новости .

Китайский лидер в своем письме поздравил участников состоявшегося форума «Цунду-2023», где также заявил о необходимости человеческого общество в объединении против беспрецедентных изменений мирового масштаба. По его словам, данные изменения также носят исторический и эпохальный характер, и поэтому людям нужно придерживаться взаимного обучения, открытости и сотрудничества для того, чтобы по итогу создать лучший мир.

Открытие «Цунду-2023» произошло на территории КНР в понедельник. Его девизом в этом году является «многосторонность: больше обменов, инклюзивности, сотрудничества».