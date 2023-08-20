Лидер мятежников генерал Тчиани объявил о готовности Нигера к войне

Нигер не хочет вооруженной эскалации с соседними государствами или еще с какими-либо мировыми державами, но полностью готов к войне. Об этом заявил лидер сместившей 26 июля президента страны хунты генерал Абдурахман Тчиани.

Являясь в настоящее время руководителем «Национального совета по защите отечества» (CNSP) генерал Абдурахман Тчиани подчеркнул, что Нигер готов защищаться в случае вторжения извне. И народ поддерживает новые власти страны, отметил лидер мятежных сил.

«Ни армия, ни народ Нигера не хотят войны, однако мы будем противостоять любому ее проявлению», - приводит слова генерала телеканал Al-Jazeera.

Тчиани напомнил государствам Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), что именно Нигер является ключом к стабилизации в Африке на фоне повышенной террористической угрозы. И посоветовал не открывать ящик Пандоры.

Ранее стало известно, что силы ЭКОВАС провели совещание начальников генштабов стран африканского экономического содружества и назначили дату для начала военной интервенции в Нигере для так называемого наведения там конституционного порядка.