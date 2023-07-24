Лидер норвежской партии попался на краже очков в бутике и подал в отставку

Лидер норвежской леворадикальной партии Rоdt («Красные») Бьорнар Мокснес попался на краже очков в магазине в аэропорту Осло и ушел в отставку, сообщает NRK.

Мокснес был лидером «Красных» в течение 11 лет, теперь его место займет Мари Снев Мартинуссен. Она заявила, что у партии есть сильные кандидаты, и на ближайших выборах будет рекордное число списков. Мартинуссен уверена, что инцидент с Мокснесом не повлияет на результаты избирательной кампании.

Мокснес признал кражу солнцезащитных очков и извинился за свой проступок.

Политик выступал против вступления Норвегии в ЕЭС и капиталистических ценностей. Он утверждал, что большинство партий в норвежском Стортинге обслуживают интересы элиты и игнорируют права трудящихся.