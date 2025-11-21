Лидеры ЕС пообещали Зеленскому поддержку: фон дер Ляйен сделала важное заявление

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пообещав ему полную поддержку Евросоюза. Ключевым принципом сотрудничества Брюссель назвал подход «ничего про Украину без Украины». Об этом сообщает ТАСС.

Лидеры Европейского союза подтвердили неизменную поддержку Киева в ходе срочных телефонных переговоров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель связались с Владимиром Зеленским, чтобы заверить его в солидарности на фоне международных обсуждений.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель строго придерживается принципа, согласно которому все решения, касающиеся Украины, должны приниматься с ее непосредственным участием. В дополнение к телефонному разговору, лидеры ЕС договорились о проведении специальной встречи по украинскому вопросу. Она состоится в ближайшие дни в Йоханнесбурге на полях саммита G20, куда российская делегация не была приглашена.

Ранее сообщалось о ом, что Европейские чиновники назвали план США по Украине возвратом к исходной точке.