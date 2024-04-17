В Лондоне прокомментировали идею потратить замороженные активы РФ на Украину

Чиновник заявил, что озвученная инициатива вызывает большой интерес, а также анонсировал встречу с министром финансов США, во время которой узнает ее детали. Он же сообщил о необходимости подробно изучить поступившее предложение, а также попросил всех подумать о том, как еще можно поддержать Украину в противостоянии с Россией.

Объем замороженных российских активов составляет 300 миллиардов долларов. До этого замглавы МИД Великобритании Гани заявила о том, что страны Группы семи выдвинут новые предложения о способах передачи замороженных активов Украине перед намечающимся саммитом, который должен пройти в июне.

Ранее мы писали о том, что вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре порта в Одессе. Координатор Николаевского подполья сообщал о сильной детонации снарядов. Конкретной информации от Киева в связи с данными событиями не поступало.