В Лондоне прокомментировали идею потратить замороженные активы РФ на Украину
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Руководитель министерства финансов Великобритании Джереми Хант заявил, что внимательно изучит предложение направить замороженные активы РФ на военную помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС.
Чиновник заявил, что озвученная инициатива вызывает большой интерес, а также анонсировал встречу с министром финансов США, во время которой узнает ее детали. Он же сообщил о необходимости подробно изучить поступившее предложение, а также попросил всех подумать о том, как еще можно поддержать Украину в противостоянии с Россией.
Объем замороженных российских активов составляет 300 миллиардов долларов. До этого замглавы МИД Великобритании Гани заявила о том, что страны Группы семи выдвинут новые предложения о способах передачи замороженных активов Украине перед намечающимся саммитом, который должен пройти в июне.
Ранее мы писали о том, что вооруженные силы России ударили по портовой инфраструктуре порта в Одессе. Координатор Николаевского подполья сообщал о сильной детонации снарядов. Конкретной информации от Киева в связи с данными событиями не поступало.