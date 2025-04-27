Лидеры почти 20 стран поучаствуют в параде Победы в Москве
РБК: лидеры 19 стран подтвердили участие в параде Победы в Москве
Фото: [Медиасток.рф]
По данным РБК, лидеры не меньше 19 стран собираются посетить Москву на 80-летие Победы в Москве. Еще двое представителей получили приглашения, но еще не подтвердили приезд.
Еще не ответили на приглашение представители Индии и Монголии. По данным СМИ, не сможет приехать генсек ООН Антониу Гутерриш.
Однако приезд в столицу подтвердили президенты Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы, Сербии, Словакии и Китая. Также выразили готовность посетить парад в Москве лидеры Абхазии, Азербайджана, союзной Белоруссии, Казахстана, Республики Сербской, Таджикистана, Туркменистана, Палестины, Армении, Узбекистана и еще двух государств.
В российской столицы на важный памятный день ожидают гостей минимум из 19 государств.
Ранее сообщалось, что Гагаузия отвергла указание Кишинева отмечать День Европы вместо Дня Победы