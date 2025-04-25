Гагаузия, автономная территория на юге Молдавии, будет отмечать День Победы вопреки требованиям Кишинева отпраздновать по всей республике День Европы 9 мая. Об этом заявил первый заместитель главы региона Илья Узун, передает РИА Новости.

Он заявил, что не позволит стереть историческую память о Второй мировой войне и ее значение для гагаузского народа.

«Гагаузы наравне с другими народами сражались на фронтах, трудились в тылу и участвовали в партизанском движении. Ни один приказ, ни одно письмо, даже с грифом „срочно“ или „обязательно“, не заставит нас забыть, кто спас мир от фашизма», — сказал Узун.

Он напомнил, что исполнительный комитет Гагаузии еще в январе объявил 2025 год годом 80-летия победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

В 2023 году Кишинев принял закон, который определяет 9 мая как День Европы, но местные жители, которые помнят героическую победу над фашизмом в 1945 году, продолжают в этот день чтить память своих предков-участников войны.

Власти Гагаузии также подчеркнули, что не собираются подчиняться ограничениям со стороны центральной власти, которые подразумевают запреты на ношение георгиевских лент и штрафы за участие в парадах.

Ранее бывший депутат Верховной рады Игорь Лапин пригрозил Москве ударом по параду Победы.