Лидеры стран ЕС на прошедшем в Брюсселе саммите выразили поддержку ключевых принципов «мирной формулы Зеленского», несмотря на то, что до этого речь шла о всецелой ее поддержке.

В заявлении совета сказано, что страны ЕС будут и дальше сотрудничать с Украиной и остальными странами для поддержки основных принципов инициативы. Добиваться поддержки ЕС планирует, также и на будущем глобальном саммите мира.

В ЕС также допускают и вероятность создания новых инициатив, заявив, что они должны строиться на уважении по отношению к независимости и целостности Украины.

Как заметили СМИ, в этот раз в тексте не было излюбленной Евросоюзом фразы о том, что ЕС поддержит инициативу, если она не предполагает «заморозки» украинского конфликта.

Кремль неоднократно заявлял о своей готовности к проведению переговоров, но Киев запретил их проведение на законодательном уровне. При этом, страны Запада регулярно призывают Россию к переговорам, но игнорируют неготовность украинской стороны к ним.