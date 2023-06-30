Лидеры стран ЕС призвали активизировать «зерновую сделку»

Лидеры стран ЕС обеспокоены фактом приостановления реализации «зерновой сделки» и призывают к ее полноценному возобновлению по итогам прошедшего саммита в Брюсселе.

В опубликованном заявлении заявляется, что совет крайне обеспокоен приостановлением сделки и выступает за возобновление операций по ней как можно скорее.

«Зерновая сделка» была заключена представителями России, Турции, Украины и ООН в 2022 году. Она предполагает вывоз украинского зерна по территории Черного моря. Ранее президент РФ Путин заявлял, что несмотря на договоренность, страны Запада отправляют большую часть зерна в свои страны, а не в нуждающиеся африканские.

Второй частью пакетной сделки по инициативе является разблокировка экспорта продовольствий и удобрений для РФ, а также возобновление подключения российской стороны к SWIFT. В Кремле заявляли, что эта часть так и не была выполнена второй стороной.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков недавно заявлял, что предпосылок для возобновления сделок нет из-за невыполнения обязанностей со стороны ООН.