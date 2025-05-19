Лидеры стран Запада обсудили Украину на фоне переговоров Трампа и Путина

Итальянский премьер Джорджа Мелони, британский лидер Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, предшествовавшие запланированной на понедельник беседе между лидерами США и России. Об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Премьер-министр Италии подтвердила, что ее страна, а также ее европейские и западные союзники поддерживают усилия президента Трампа, направленные на установление справедливого и долгосрочного мира в Украине. Она акцентировала необходимость незамедлительного и безусловного прекращения огня.

В завершение беседы премьер-министр выразила благодарность Украине за в очередной раз продемонстрированную готовность к диалогу и вновь выразила надежду на серьезное участие Москвы в прямых контактах между лидерами в рамках переговоров, ведущих к мирному разрешению конфликта, говорится в заявлении пресс-службы итальянского правительства.

Ранее сообщалось, что в Финляндии попытались доказать Трампу, что Россия не является великой державой.