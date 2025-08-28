Чешское издание Lidovky отмечает, что Украина больше не является единственной жертвой в глазах лидеров ЕС, от которых она материально зависит.

Автор статьи указывает, что две восточноевропейские страны — Венгрия и Словакия, а также США, уже отказались от роли жертвователей. Теперь и лидер Польши Кароль Навроцкий выразил сомнения в поддержке Украины.

«Украина теряет свои позиции единственной жертвы. Жертва, по отношению к которой западные государства действуют гуманно, делая пожертвования, а не представляя чеки», – говорится в материале издания.

Напомним, накануне президент Польши Кароль Навроцкий заявил о своем несогласии с предоставлением льгот для неработающих граждан Украины. Свое решение он объяснил необходимостью борьбы с социальным иждивенчеством.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказался об обострении исторического спора между Польшей и Украиной. В своем телеграм-канале политик процитировал слова легендарного героя украинской литературы Тараса Бульбы.