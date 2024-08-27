Лихачев договорился с Гросси о незамедлительной реакции МАГАТЭ на агрессию

Глава корпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что договорился с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси о незамедлительной реакции в случае агрессии со стороны Киева.

Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба МАГАТЭ, передает ТАСС. В этот день Гросси приехал в Курчатов для того, чтобы осмотреть Курскую атомную электростанцию (АЭС). Свой визит глава ведомства решил совершить после того, как Россия сообщила о намерении ВСУ атаковать объект.

«То беспокойство, озабоченность, которое есть у нас, очень острую озабоченность, что удар по Курской станции может быть ударом по всей атомной энергетике планеты и принесет непоправимый вред развитию АЭС в целом в мире, — мне кажется, все-таки МАГАТЭ разделило эту точку зрения», — сказал Лихачев.

Он уточнил, что в ходе визита Гросси ему показали результаты атак со стороны Украины. Лихачев подчеркнул, что никаких сомнений в том, что они были совершены Киевом, нет.

Ранее Гросси сообщил, что МАГАТЭ не подтверждает возможное изготовление Украиной «грязной» бомбы.