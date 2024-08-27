Глава Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что Украина на намерена изготовлять «грязную» бомбу для использования против РФ, передает ТАСС.

Гросси отметил, что представители ведомства присутствуют на всех атомных электростанциях Украины. По его словам, никаких утечек материала для изготовления такой бомбы обнаружено не было.

27 августа глава МАГАТЭ прибыл в Курчатов, где посетил Курскую атомную электростанцию (АЭС). Его визит связан с информацией Москвы о том, что ВСУ готовят провокации.

Также Гросси должен посетить социальные объекты в городе. В частности, упоминалось, что он совершит визит в одну из школ города. Накануне администрация Курчатова приняла решение начать учебный год с дистанционного формата обучения в связи с регулярными обстрелами со стороны украинских военных. Отмечалось, что из Курской области Гросси направится в Киев.

Ранее Гросси сообщил, что в Курской области присутствует опасность ядерного конфликта. Он выразил обеспокоенность в связи с военными действиями, которые происходят вокруг объекта.