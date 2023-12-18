«Лишить права голоса»: выяснилось, как Евросоюз может повлиять на Венгрию

Руководители Европейского союза ищут способ повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который препятствует поддержке Украины. Об этом сообщила британская деловая газета Financial Times.

Политолог Вадим Сипров рассказал, может ли Евросоюз лишить Венгрию права голоса в вопросе поддержки Киева. По его мнению, страны ЕС стремятся наказать Будапешт за отстаивание своих национальных интересов.

«Во всяком случае, придраться есть к чему: Венгрия не спешит следовать установкам Брюсселя, в том числе и в сферах отказа от традиционных ценностей и так называемой защиты прав меньшинств», — поделился своей оценкой Сипров в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт подчеркнул, что Венгрии предъявляют претензии за ее самостоятельную миграционную политику, за отношения с Россией и за нежелание оказывать поддержку Украине.

«По мнению еврочиновников, этого достаточно, чтобы лишить страну прав члена Евросоюза. При этом, кстати, от обязанностей перед ЕС страна не освобождается. Чтобы лишить Венгрию права голоса, потребуется получить одобрение не менее трети государств-членов ЕС», — пояснил собеседник.

Решение о том, чтобы лишить Венгрию возможности высказываться по вопросу поддержки Украины, будет приниматься Советом Европейского союза, отметил политолог.

«Фрондировать в защиту Венгрии не будет никто. Но есть существенное обстоятельство: бюрократическая машина ЕС неповоротлива. Ближайшее заседание Совета ЕС пройдет в апреле 2024 года. У венгерского премьера Орбана есть уйма времени, а давить на него в публичном поле бесполезно», — объяснил эксперт.

Сипров считает, что Виктор Орбан может даже поставить вопрос о выходе Венгрии из Евросоюза: ради того, чтобы припугнуть Брюссель.

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