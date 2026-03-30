Лиссабонский договор защищает Венгрию: политолог пояснил, почему исключение из ЕС невозможно

Когда на прошлой неделе Politico обнародовала информацию о том, что Евросоюз всерьез разрабатывает план действий на случай победы Виктора Орбана на парламентских выборах, в европейских кулуарах запахло сенсацией. В списке предполагаемых мер значилось все: от финансовых санкций и изменения порядка голосования до приостановки права голоса и даже исключения Венгрии из союза. Но, как объясняет директор Центра европейской информации Николай Топорнин, за этими громкими заголовками скрывается скорее политический театр, нежели реальная угроза. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, дело в том, что юридическая конструкция Евросоюза устроена так, что выкинуть страну из обоймы практически невозможно. Лиссабонский договор, главный документ ЕС, четко прописывает основания для столь радикальных санкций — и пока Венгрия, как бы ни раздражала Брюссель своей самостоятельностью, не дает формальных поводов. Даже лишение права голоса, поясняет Топорнин, — процедура настолько сложная и юридически зарегулированная, что в текущих условиях она выглядит скорее теоретической гипотезой, чем реальным сценарием.

Политолог добавил, что зато в Брюсселе всерьез обсуждают другую, более практичную идею: отказаться от принципа единогласия при принятии решений. Сейчас любая страна, включая ту же Венгрию, может заблокировать неудобное для себя решение — и это, конечно, бесит многих. Но и здесь, как отмечает эксперт, все упирается в ту же бюрократическую крепость. Чтобы изменить процедуру голосования, нужно вносить поправки в Лиссабонский договор, а это требует согласия и ратификации от всех без исключения государств-членов. Процесс, который в лучшем случае займет год, а в реальности растянется на несколько лет. Так что в обозримом будущем пересмотра механизма ждать не стоит.

Что же тогда стоят все эти громкие заявления? Топорнин называет вещи своими именами: это информационный шум, элемент политического давления и способ привлечь внимание к теме накануне выборов. Венгрию пытаются припугнуть, но за этим нет реальной юридической базы.

По его мнению, несмотря на всю риторику, ни исключение из ЕС, ни даже приостановка права голоса Венгрии в ближайшем будущем не грозят. Евросоюз, при всем желании наказать строптивого члена, скован собственными правилами, которые менять долго и сложно. Так что Орбан может спать спокойно — по крайней мере, в том, что касается его места за столом переговоров в Брюсселе. А шум в прессе — это просто часть большой европейской игры перед выборами.

