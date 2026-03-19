Орбан поставил ультиматум: Венгрия заблокировала €90 млрд для Украины и новый пакет санкций против РФ

Венгрия заблокировала утверждение 20-го пакета антироссийских санкций и выделение Украине кредита в размере €90 млрд на саммите ЕС в Брюсселе. Премьер-министр Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт не снимет вето, пока Киев не восстановит транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом пишет ТАСС.

Глава венгерского правительства назвал предлагаемый кредит попыткой сделать европейцев «долговыми рабами» ради Украины. По его словам, в европейской казне закончились деньги и Брюссель намерен занять средства, которые лягут бременем на будущие поколения. Орбан также обвинил украинские власти в шантаже и сговоре с оппозицией внутри Венгрии с целью подорвать энергетическую безопасность страны перед парламентскими выборами 12 апреля.

Позицию Орбана поддержал глава МИД Петер Сийярто, который ранее заявлял, что Венгрия не даст принять ни один важный для Киева документ, пока не будут разблокированы поставки нефти. Транзит по «Дружбе» был остановлен в конце января после повреждения трубопровода; Киев обвинил в инциденте Россию. Украинская сторона, в свою очередь, пообещала восстановить прокачку при техническом содействии ЕС.

На саммите действия Будапешта подверглись резкой критике со стороны других лидеров ЕС. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо обвинил Орбана в использовании украинского вопроса в предвыборных целях, а его шведский коллега Ульф Кристерссон назвал блокировку ранее согласованного решения «неприемлемой». Глава европейской дипломатии Кая Каллас призвала найти альтернативные механизмы финансирования, чтобы покрыть потребности Киева уже в мае. Несмотря на давление, Венгрия сохраняет право вето, поскольку решение требует единогласного одобрения всех 27 стран сообщества.

