СМИ: Германия приостанавливает поставки крупной военной техники Украине

Министерство обороны Германии заявило, что Украина в ближайшее время не сможет провести ожидаемое контрнаступление, и что Бундесвер больше не располагает крупной военной техникой для ее передачи ВСУ. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на свои источники в министерстве.

По информации издания, в Минобороны Германии не верят в возможность успешного контрнаступления Украины в краткосрочной перспективе. В то же время, Бундесвер объявил о завершении поставок крупной военной техники, включая танки Leopard 2. Несмотря на то что в Германии по-прежнему имеется около 300 единиц данной техники, их передача Украине больше не планируется.

Кроме танков, это касается также бронетранспортеров и танковых гаубиц. Остановка поставок подчеркивает изменившуюся динамику в военной поддержке Украины со стороны Германии, что может повлиять на дальнейшие операции украинских сил в условиях текущего конфликта.

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