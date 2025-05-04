Литва ограничила поездки россиян на родину и в Белоруссию

В Литве начали действовать ограничения на поездки граждан России и Белоруссии, которые проживают в этой стране. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на информацию от Департамента миграции Литвы.

Продление санкций подразумевает лишение временного вида на жительство тех, кто в течение трёх календарных месяцев без уважительной причины более одного раза пересекал границу с целью посещения указанных стран.

По данным ведомства, в стране насчитывается около 14,7 тысячи граждан России, имеющих вид на жительство (ВНЖ).

В отношении граждан Белоруссии также рассматривалась возможность введения аналогичных ограничений, но эта инициатива не получила одобрения в Сейме.

В 2023 году Вильнюс принял решение о введении национальных санкций, которые будут действовать до 2 мая 2026 года.