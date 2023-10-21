Литва предложила Евросоюзу ограничить ввоз швейных игл, кнопок и спиц для вязания в РФ в 12-ом пакете санкций Евросоюза. Об этом сообщило издание EUobserver со ссылкой на документ с предложением для блока от Вильнюса.

Документ является многостраничным пособием от правительства Литвы по «разрушению промышленных мощностей» России. Таким образом, в 12-ом пакете санкций, Вильнюс хочет оставить Российскую Федерацию без радиаторов центрального отопления, гвоздей, кнопок и принадлежностей для вязания.

Как сообщил изданию один из дипломатических источников в Европейском союзе, весь блок «предпочитает верить в сказки» о том, что старательно возведенный ограничительный режим и в самом деле наносит значительный урон России.