Ливанский телеканал Al Maydeen продолжит освещать события в Палестине
Фото: [EPA]
Запрещенный к вещанию в Израиле и на палестинских территориях ливанский телевизионный канал Al Maydeen будет и дальше освещать события в регионе, оказывая информационную поддержку сопротивлению палестинцев. Об этом стало известно из заявления председателя совета директоров холдинга Al Maydeen Гассана бен Джидду, передает издание РИА Новости.
Ранее сообщалось, что израильский министр связи Шломо Каръи подписал указ о запрете вещания ливанского канала на территории Израиля.
В ответ на это, телеканал распространил заявление бен Джидду, в котором глава канала заявил, что Al Maydeen не испугается сделанного ранее выбора и продолжит освещать палестинскую проблему, отстаивая достоинство этого народа. Глава канала заявил о поддержке любого народного сопротивления оккупациям.
В обращении бен Джидду заявил, что телеканал не остановится и продолжит освещать события в Палестине, несмотря на запрет. Он заявил о готовности оказывать поддержку местному сопротивлению и подчеркнул, что физическое отсутствие Al Maydeen в Палестине не будет означать его отсутствия в информационном пространстве.