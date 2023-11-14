Ливанский телеканал Al Maydeen продолжит освещать события в Палестине

Запрещенный к вещанию в Израиле и на палестинских территориях ливанский телевизионный канал Al Maydeen будет и дальше освещать события в регионе, оказывая информационную поддержку сопротивлению палестинцев. Об этом стало известно из заявления председателя совета директоров холдинга Al Maydeen Гассана бен Джидду, передает издание РИА Новости .

Ранее сообщалось, что израильский министр связи Шломо Каръи подписал указ о запрете вещания ливанского канала на территории Израиля.

В ответ на это, телеканал распространил заявление бен Джидду, в котором глава канала заявил, что Al Maydeen не испугается сделанного ранее выбора и продолжит освещать палестинскую проблему, отстаивая достоинство этого народа. Глава канала заявил о поддержке любого народного сопротивления оккупациям.

В обращении бен Джидду заявил, что телеканал не остановится и продолжит освещать события в Палестине, несмотря на запрет. Он заявил о готовности оказывать поддержку местному сопротивлению и подчеркнул, что физическое отсутствие Al Maydeen в Палестине не будет означать его отсутствия в информационном пространстве.