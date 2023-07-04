Лиз Трасс заработала крупную сумму за визит на Тайвань

Экс-премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заработала 80 тысяч фунтов стерлингов за четыре часа во время визита на Тайвань, выяснило агентство Bloomberg.

В мае она произнесла в Тайбэе речь, в которой обрушилась на Китай, заявив, что с ним невозможно сотрудничать. За это выступление она получила гонорар от тайваньской организации Prospect Foundation, но подверглась критике на родине от членов собственной Консервативной партии.

Агентство отмечает, что в апреле, когда Трасс выступила в Вашингтоне в аналитическом центре Heritage Foundation, ей компенсировали только расходы на поездку – примерно 7600 фунтов.

Правящая партия Тайваня приветствует визиты иностранных делегаций, несмотря на то, что такие поездки вызывают гневную реакцию Пекина, отмечает Bloomberg.