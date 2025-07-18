Лондон может присоединиться к плану Трампа по военной помощи Украине

Великобритания рассматривает возможность участия в плане США по масштабной военной помощи Украине, включая поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Как сообщает Bloomberg, переговоры между Лондоном, Вашингтоном и европейскими союзниками находятся на ранней стадии и окончательное решение пока не принято.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем британский премьер Кир Стармер заявил, что Великобритания работает с партнерами над предоставлением Украине необходимых возможностей и созданием резервов.

Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал план передачи Киеву как минимум 17 установок ПВО Patriot. При этом финансировать эти поставки, по словам американского президента, должны европейские партнеры по НАТО.

По словам главы киевского режима Владимира Зеленского, к реализации этой инициативы уже подключились Германия и Норвегия. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также сообщил о готовности Финляндии, Дании, Швеции, Нидерландов и Канады поддержать поставки.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о количестве участников «коалиции желающих».