Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о расширении так называемой коалиции желающих, число стран-участниц которой достигло уже 30. Об этом французский лидер заявил во время обращения к вооруженным силам страны, трансляция которого велась в социальной сети Х.

Штаб-квартира этого военно-политического союза, созданного в феврале 2025 года по инициативе Парижа и Лондона, располагается в столице Франции. Координацию действий осуществляют совместно Франция и Великобритания, причем официально о создании коалиции в марте этого года объявил британский премьер-министр Кир Стармер.

Согласно планам коалиции, на территорию Украины могут быть направлены несколько тысяч миротворцев, которые займут стратегические позиции и будут осуществлять воздушное прикрытие.

По словам Макрона, численность франко-британских объединенных экспедиционных сил может быть увеличена до впечатляющих 50 тыс. человек. Особое внимание уделяется планам по патрулированию воздушного и морского пространства Украины после возможного заключения соглашения о прекращении огня с Россией.

Кроме того, президент Франции объявил о планах значительного увеличения оборонного бюджета страны на €6,5 млрд в течение следующих двух лет. Он подчеркнул, что Париж обладает необходимыми ресурсами для такого масштабного наращивания военных расходов.

Согласно представленному плану, в 2026 году оборонный бюджет Франции должен увеличиться на €3,5 млрд, а в 2027 году — еще на €3 млрд.

Российская сторона резко осуждает подобные инициативы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ни при каких обстоятельствах не допустит появления войск НАТО или аналогичных структур на территории Украины.

Глава российского МИД охарактеризовал планы по отправке миротворцев как продолжение политики «науськивания» Киева на конфронтацию с Россией, подчеркнув, что подобные действия лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон унизил премьер-министра Великобритании Кира Стармера в ходе визита в Британию.