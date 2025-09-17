Лондон охватили массовые протесты против визита Трампа: тысячи демонстрантов вышли на улицы

Центральные улицы Лондона заполнили тысячи протестующих, выступающих против государственного визита президента США Дональда Трампа. Акцию с лозунгами против его политики организовала коалиция «Стоп Трамп».

Массовая демонстрация стартовала на Портленд-Плейс вблизи штаб-квартиры BBC. Впоследствии многотысячная колонна направилась к Парламентской площади для проведения митинга. Участники акции несли плакаты с резкой критикой американского лидера, осуждая расизм и ядерную политику Вашингтона.

Многие транспаранты содержали отсылки к сообщениям о размещении американского ядерного оружия на британской территории, а также напоминали о связях Трампа с осужденным финансистом Джеффри Эпштейном. Организаторы из коалиции «Стоп Трамп» ранее заявляли о несогласии с оказанием высших государственных почестей американскому лидеру, назвав его авторитарным политиком.

