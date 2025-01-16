Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в рамках своего визита в Киев встретился с Владимиром Зеленским. Основной целью этой встречи стало подписание исторического соглашения о 100-летнем партнерстве между двумя странами.

Правительство Британии сообщило, что подписанное соглашение сосредоточено на нескольких ключевых аспектах, включая укрепление военного сотрудничества в области морской безопасности, усиление безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях, а также сдерживание агрессии со стороны России.

Данный документ направлен на углубление связей не только в военной, но и в невоенной сферах. Стармер подчеркнул, что Лондон и Киев стали ближе, чем когда-либо, отметив важность стратегического партнерства.

В ходе визита стороны также обсудят будущую военную поддержки Украины и возможность участия Великобритании в миротворческой миссии. Кроме того, Стармер намерен объявить о выделении £40 млн на восстановление экономики Украины.

Несмотря на положительные намерения, ранее в Киеве отметили разочарование подходом Стармера к урегулированию конфликта. Тем не менее премьер-министр рассчитывает укрепить свою репутацию как защитника Украины и поддержать ее в борьбе за независимость и территориальную целостность.