Ожидается, что в ходе своего первого визита на Украину на посту премьера Стармер объявит о новом пакете поддержки, который должен помочь укрепить его репутацию как защитника украинских интересов.

Стармер, который стремится наладить прочные отношения между двумя странами, намерен подписать соглашение о «столетнем партнерстве» во время своего визита в Киев. Однако, несмотря на этот шаг, администрация президента Владимира Зеленского и его сторонники выражают обеспокоенность по поводу стратегии Лондона, которая кажется им слишком осторожной по отношению к РФ.

Критики отмечают, что Стармер придерживается подхода, схожего с тем, который использовал уходящий президент США Джо Байден. Отмечается, что британский политик демонстрирует готовность активно подталкивать своих союзников к увеличению помощи Украине. Команда Зеленского задается вопросом, почему визит Стармера затянулся и чему он мог помешать на данный момент.

Ранее вице-спикер Словакии Андрей Данко сравнил Владимира Зеленского и Джо Байдена с умирающими лошадьми.