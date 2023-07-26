Лондонский суд оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

Суд присяжных в Лондоне признал актера Кевина Спейси невиновным по всем семи делам о домогательствах, сообщил телеканал CNN. Также актера оправдали по делу о других сексуальных преступлениях в отношении четырех мужчин в период с 2004 по 2013 годы.

Отмечается, что присяжные рассматривали дело актера в течение трех дней. Во время оглашения приговора Спейси заплакал.

Дело о домогательствах началось со времен работы Спейси в лондонском театре Old Vic. Актеры обвиняли продюсера в тактильных контактах в области паха, от чего сам Спейси отрекся и заявил, что делать подобные вещи в отношении кого-либо неуместно.

Другой британский актер Энтони Рэппа также заявил, что Спейси проявлял к нему «нездоровый интерес», когда тому было 14 лет. Инцидент произошел в 1986 году. Рэппа рассказал, что оказался с режиссером в одной кровати, где Спейси забрался на него сверху. Мальчику-подростку на тот момент удалось сбежать из комнаты, а молчание он хранил из-за страха стыда.

После случившегося Спейси в своих соцсетях принес публичные извинения за свой поступок и признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Кевину Спейси 64 года. Он известен по ролям в фильмах «Семь», «Красота по-американски», «Малыш на драйве», а также в сериале «Карточный домик», актеры которого также заявили о домогательствах со стороны Спейси.