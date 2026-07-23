Возможное производство ракет для американских комплексов Patriot на Украине лишь усугубит конфликт и приведет к росту международной напряженности. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. По его словам, такие планы Киева потребуют от России дополнительных усилий для противодействия новым угрозам.

Президент США Дональд Трамп объявил о готовности предоставить Киеву лицензию на изготовление перехватчиков Patriot, а украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что договоренность уже достигнута на политическом уровне, и потребовал ускорить ее реализацию. При этом речь пока идет именно о ракетах, а не о самостоятельном выпуске всей системы вместе с радарами, пунктами управления и пусковыми установками. Даже оптимистичный сценарий не позволит Украине быстро отказаться от американских запасов. Опрошенные Reuters специалисты считают, что развертывание производства займет не менее года, а вероятнее — значительно больше. Из-за угрозы ударов первые ракеты могут собирать в Германии или другой европейской стране, а не на украинской территории.

Сенатор Григорий Карасин отметил, что дальнейшее расширение западной военной поддержки лишь усилит противостояние.

«В любом случае это усугубит украинский конфликт и приведет к росту напряженности в международных делах», — отметил Карасин.

По его мнению, возможное появление производства потребует от России дополнительных мер противодействия. При этом сенатор считает, что украинское руководство продолжит добиваться поставок нового оружия, несмотря на последствия подобных решений.

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«Они потеряли чувство реальности и вышли за все возможные пределы разума, поэтому я не удивлюсь, если все это будет продолжаться», — сказал политик.

Карасин также обратил внимание на перестановки в украинском руководстве, коррупционные скандалы и постепенное изменение настроений среди европейских партнеров Киева. По его оценке, бесконечно наращивать поддержку Украины западные государства не смогут.

«Расчет на здравый смысл никуда не девается, поэтому мы будем стоять на своем. На линии боевого соприкосновения новости достаточно оптимистично выглядят для России, мы движемся вперед, и я убежден, что цели, которые поставлены перед СВО, будут выполнены», — подчеркнул сенатор.

Назначение 43-летнего Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ вместо Александра Сырского стало крупнейшей кадровой перестановкой в украинском военном руководстве с 2022 года, однако депутат Госдумы РФ Виктор Соболев заявил, что принципиально на фронте ничего не изменится — новый командующий будет выполнять те же распоряжения высшей политической власти. Соболев подчеркнул, что возможности украинской армии определяются не личностью главкома, а объемами западной поддержки.