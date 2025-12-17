Великобритания выразила опасения, что в условиях обострения отношений между Россией и европейскими странами Москва может разместить вблизи границ государств-членов НАТО новое оружие, способное нанести удар по Лондону всего за восемь минут. Об этом сообщает Daily Express, эксклюзивный пересказ которого был предоставлен АБН24.

Журналисты сообщают, что Россия может в ближайшее время разместить на территории Белоруссии новейший гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник». Это оружие известно своей неуязвимостью из-за высокой скорости, что позволяет ему максимально стремительно достигать европейских столиц.

«Ужасающее революционное оружие [президента РФ] Владимира Путина представляет собой серьезную угрозу для Великобритании», — говорится в материале.

На Западе считают, что размещение ракет «Орешник» в Белоруссии даст России возможность наносить неожиданные удары по крупным европейским городам, при этом время подлета существенно сократится по сравнению с запуском из полигона Капустин Яр на севере России.

«Путин утверждает, что цели могут быть поражены обычными ракетами "Орешник", нагревающимися до температуры 4000 градусов, что почти равно температуре поверхности Солнца, но также это оружие имеет ядерный потенциал», — подчеркивают авторы статьи.

Журналисты подчеркивают, что Россия применила свое революционное оружие лишь однажды, поразив цель недалеко от Днепра в 2024 году. Запуск «Орешника» из Белоруссии даст ему возможность достичь британской столицы за восемь минут, что значительно быстрее, чем при запуске с российской территории, резюмируется в статье.

Ранее президент Путин заявил, что серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник» налажен, и до конца текущего года он будет поставлен на боевое дежурство.