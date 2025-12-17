В США испугались одной фразы Путина во время выступления

Российский президент Владимир Путин в ходе недавнего заседания коллегии Минобороны заявил, что серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник» налажен и до конца текущего года он будет поставлен на боевое дежурство. Американский журнал Newsweek, как передает MK.RU , немедленно отреагировал на эту информацию, назвав ее явным стратегическим предупреждением европейским союзникам Украины.

По мнению авторов издания, Москва таким образом дает ответ на милитаристскую риторику Запада, который заявляет о подготовке России к крупномасштабному конфликту в Европе. Фраза о «новых средствах поражения, которые нескоро появятся у кого-либо в мире», лишь подчеркивает серьезность российского аргумента. Аналитики расценивают это как инструмент сдерживания, призванный охладить пыл тех европейских столиц, которые наращивают военные поставки Киеву.

Новость вызвала резонанс в экспертном сообществе, где ее рассматривают как часть формирующейся доктрины. Заявление российского лидера, по его словам, меняет расстановку сил в регионе и заставляет пересматривать старые сценарии возможных конфликтов.

«Это не просто технический отчет, это послание, адресованное напрямую политическим элитам ЕС и США», – считает один из западных военных обозревателей.

В ответ на «Орешник» в Европе могут ускорить дискуссии о размещении дополнительных систем ПРО или укреплении собственного арсенала. Однако эксперты сходятся во мнении, что главная цель Москвы – не эскалация, а создание новых «правил игры», где любая попытка силового давления на Россию будет заведомо сопряжена с неприемлемыми рисками.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на провокации НАТО у границ России.