В США испугались одной фразы Путина во время выступления
Newsweek: заявление Путина об «Орешнике» стало предупреждением союзникам Украины
Фото: [Представление губернатором Подмосковья Президенту России Центра управления регионом Подмосковья/Медиасток.рф]
Российский президент Владимир Путин в ходе недавнего заседания коллегии Минобороны заявил, что серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник» налажен и до конца текущего года он будет поставлен на боевое дежурство. Американский журнал Newsweek, как передает MK.RU, немедленно отреагировал на эту информацию, назвав ее явным стратегическим предупреждением европейским союзникам Украины.
По мнению авторов издания, Москва таким образом дает ответ на милитаристскую риторику Запада, который заявляет о подготовке России к крупномасштабному конфликту в Европе. Фраза о «новых средствах поражения, которые нескоро появятся у кого-либо в мире», лишь подчеркивает серьезность российского аргумента. Аналитики расценивают это как инструмент сдерживания, призванный охладить пыл тех европейских столиц, которые наращивают военные поставки Киеву.
Новость вызвала резонанс в экспертном сообществе, где ее рассматривают как часть формирующейся доктрины. Заявление российского лидера, по его словам, меняет расстановку сил в регионе и заставляет пересматривать старые сценарии возможных конфликтов.
«Это не просто технический отчет, это послание, адресованное напрямую политическим элитам ЕС и США», – считает один из западных военных обозревателей.
В ответ на «Орешник» в Европе могут ускорить дискуссии о размещении дополнительных систем ПРО или укреплении собственного арсенала. Однако эксперты сходятся во мнении, что главная цель Москвы – не эскалация, а создание новых «правил игры», где любая попытка силового давления на Россию будет заведомо сопряжена с неприемлемыми рисками.
