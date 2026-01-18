«Лучше не пить перед тем, как писать посты»: Дмитриев отреагировал на заявление Каллас о США

В своем аккаунте в социальной сети управляющий Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратился к главе европейской дипломатии Кае Каллас с ироничным советом.

Он предположил, что причиной ее последнего заявления могло стать употребление алкоголя. В своем посте Дмитриев процитировал слова еврокомиссара и сопроводил их комментарием: «Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они “станут беднее” — не демонстрация силы, о которой вы думаете».

Ранее сообщалось о том, что Захарова нашла в словах Каллас о Гренландии отказ от признания Косова.