Лукашенко анонсировал запуск белорусских самолетов

Об этом глава государства рассказал в рамках поздравительной речи, посвященной работникам гражданской авиации. В первое воскресенье ноября в Белоруссии отмечается их профессиональный праздник. Заявление Лукашенко приводит пресс-служба.

«Убежден, и впредь будет сделано все возможное, чтобы амбициозные планы по развитию гражданской авиации в республике воплотились в жизнь и самолеты белорусского производства как можно скорее поднялись в небо», – сказал белорусский лидер.

Ранее о совместной работе в вопросе производства самолетов Лукашенко сообщил после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он также обсудил с российским коллегой строительство железнодорожной ветки к портам Ленинградской области.

Летом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил РБК, что республика готовится выпустить в небо первый самолет отечественного производства в 2027 году. По его словам, в этот проект поровну вложились Москва и Минск.