Лукашенко дал понять Путину, к чему приведут переговоры по Киеву без Минска и Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе многочасовой беседы со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле оценил анонсированную Украиной на 15-16 июня в Швейцарии так называемую конференцию по урегулированию украинского конфликта.

Как подчеркнул белорусский лидер, все потуги Запада без участия Москвы и Минска урегулировать конфликт на Украине потерпят фиаско и ни к чему существенному не приведут. Мало того, могут только усугубить эскалацию противостояния, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что Минск всегда готов к участию в переговорах Москвы и Киева, от которых Россия, собственно, никогда и не отказывалась, отметил Лукашенко.

В ответ на это Путин пообещал своему белорусскому коллеге, что обязательно обратится к нему за консультациями по мирному урегулированию украинского конфликта, в случае возникновения такой необходимости.

Напомним, в швейцарской встрече по Украине в июне нынешнего года собираются принять участие до 120 глав государств. Москва ранее неоднократно заявляла, что не собирается туда отправлять делегацию в любом случае.