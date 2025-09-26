Лукашенко — Зеленскому: Успокойтесь и остановитесь, или Киев потеряет всю Украину

Александр Лукашенко предупредил Владимира Зеленского о катастрофических последствиях продолжения конфликта. По словам белорусского лидера, у Киева есть шанс принять выгодное предложение по урегулированию, в противном случае страна рискует потерять все оставшиеся территории. Об этом сообщает ТАСС.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес украинского руководства. Комментируя недавние заявления Киева, он призвал Владимира Зеленского прекратить агрессивную риторику, отметив, что ответный удар по центру принятия решений на Украине будет иметь фатальные последствия.

Лукашенко сообщил, что на переговорном столе уже лежит очень выгодное предложение по урегулированию конфликта. По его словам, с этим планом ранее знакомили даже Дональда Трамма во время его визита на Аляску, после чего американская сторона увезла его для детального анализа в Вашингтон. Белорусский лидер охарактеризовал этот документ как перспективный шанс для Киева.

Ранее Александр Лукашенко сообщил о намерении передать Путину послание из США.