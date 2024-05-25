Лукашенко лично проводил Путина до аэропорта Минска и посадил на самолет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводил своего российского коллегу Владимира Путина, находившегося в Минске с официальным визитом, в аэропорту Минска.

Как передает «Пул первого», лидеры двух союзных государства вместе приехали в минский международный аэропорт, после чего Путин на президентском борте вылетел обратно в Москву.

Напомним, Владимир Путин прибыл 23 мая в Белоруссию с визитом. Во Дворце Независимости прошли его переговоры с президентом страны Александром Лукашенко, в ходе которых они обсудили вопросы стратегического партнерства и союзничества РФ и РБ.

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