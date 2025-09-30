Лукашенко назвал чепухой слова Зеленского о нем самом и Путине

Когда президент Украины Владимир Зеленский высказывается о своих коллегах из РФ и Белоруссии, то он говорит чепуху. Так считает белорусский лидер Александр Лукашенко. Его точку зрения привел ТАСС.

Глава Республики Беларусь выступил перед руководителями правительственных делегаций, которые приняли участие в заседаниях Совета глав правительств СНГ и Евразийского межправительственного совета. Он назвал их всех генералами экономики.

«Как недавно сказал тут Володя Зеленский, „старики“ мы тут с Путиным, где-то там „шепчемся по углам“ во вред другим. Чепуха полная», — указал Лукашенко.

Он добавил, что ранее считал Зеленского своим сыном.

Ранее украинский президент заявил, что белорусский лидер проживает в «собственном мире» и добровольно изолировал себя от международных процессов. Глава киевского режима также напомнил Лукашенко о независимом статусе его государства.