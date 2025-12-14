Лукашенко назвал себя убежденным сторонником Трампа

Президент Беларуси Александр Лукашенко отчитал журналистов американского телеканала Newsmax TV за вопросы о российском лидере Владимире Путине, американском президенте Дональде Трампе и китайском председателе Си Цзиньпине. Об этом передает телеграм-канал «Пул Первого».

Президент Беларуси также заявил, что он полностью поддерживает политику Трампа, являясь, по сути, его "сторонником". Он также отметил, что Путин является ему «близким родственником», а с Си Цзиньпином у него сложились дружеские отношения.

«Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии Лукашенко заявил, что некоторые западные политики, стремясь порвать отношения с Минском и Москвой, доходят до абсурда. Он открыто усомнился в их психическом здоровье.