Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые западные политики, стремясь порвать отношения с Минском и Москвой, доходят до абсурда. Он открыто усомнился в их психическом здоровье. Об этом сообщает РИА Новости.

На заседании Совета безопасности Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал подход некоторых западных стран к отношениям с Москвой и Минском. По его словам, логика их действий вызывает серьезные вопросы.

Президент привел конкретный пример, касающийся планов Латвии. Ранее латвийские власти допустили возможность полного демонтажа железнодорожных путей, ведущих в Россию, назвав это элементом защиты от «гибридных угроз». Лукашенко назвал подобную идею запредельной и абсурдной.

Он отметил, что если нет желания пользоваться инфраструктурой, ее можно просто не использовать, а не уничтожать. Такие радикальные и экономически необоснованные шаги, по мнению белорусского лидера, заставляют задуматься о психическом состоянии тех, кто их предлагает.

Ранее Лукашенко предложил Путину провести переговоры по Украине в Минске.