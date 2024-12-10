Лукашенко назвал события в Сирии уроком для Белоруссии

События в Сирии служат уроком для Белоруссии, отметил глава государства Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Борисов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Пул Первого», который тесно сотрудничает с пресс-службой президента.

Он подчеркнул, что начнется борьба за власть. В Сирии наблюдается противостояние ключевых мировых игроков, и это является важным уроком для Белоруссии — необходимо самостоятельно определять свою судьбу, резюмировал Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко принял решение о помиловании 29 человек, которые были осуждены за экстремистские преступления.