Лукашенко опроверг слухи, что его здоровье на ладан дышит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что готов обнародовать результаты своего медицинского обследования, чтобы развеять слухи о своем здоровье. Телеканал "Беларусь1" опубликовал новый фрагмент беседы президента с журналистами, которая состоялась 22 августа.

Лукашенко заявил, что некоторые спецслужбы проявляют интерес к его состоянию здоровья, поскольку в интернете распространяются слухи о его якобы приближающейся смерти. По словам президента, оппозиционеры, находящиеся в изгнании, регулярно "похоронят" его "каждый год и каждый месяц".

«Наши беглые иногда об этом пописывают: «Лукашенко нет, всё — он умирает, он больной, он умирает». Я говорю, недавно я первый раз в своей жизни за два дня прошёл полное медицинское обследование. Два дня что они только не творили со мной. И даже в мозги залезли. Всё просветили», — сообщил Лукашенко.

Президент поделился, что он ведет активный образ жизни и занимается спортом. Он также подчеркнул, что не употребляет алкоголь и не курит, стремясь поддерживать здоровье. Телеканал отметил, что глава государства впервые рассказал о своем медицинском обследовании.

«Я говорю, слушайте, я не против — передайте все исследования и пусть опубликуют эти исследования. Тем более — тьфу, тьфу, тьфу — всё нормально. Я рад», — сказал глава Лукашенко.

