Президенту РФ Владимиру Путину предлагали ударить «Орешником» по администрации главы киевского режима Владимира Зеленского на Банковой улице в Киеве. Об этом в интервью интервью Медиакорпорации Китая сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Путин отреагировал на это предложение категорическим отказом, заявив: «Ни в коем случае». При этом Лукашенко не уточнил, кто именно и при каких обстоятельствах сделал такое предложение.

Комплекс «Орешник» относится к современным системам высокоточного вооружения, способного наносить точечные удары по стратегическим объектам. Впервые о применении ВС РФ такой ракеты Путин сообщил в ноябре 2024 года. Тогда же российские военнослужащие ударили по по предприятию украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в Днепре.

Накануне председатель государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус заявил, что производство белорусской части пусковой установки ракетной системы «Орешник» идет с опережением плана. Планируется, что в республику российскую систему вооружения доставят к концу 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские войска нейтрализовали воздушную разведку ВСУ на линии фронта.