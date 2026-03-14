Лукашенко отправит министра в штурмовики, если он не построит ясли для ягнят

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ультимативной форме потребовал от министра сельского хозяйства Юрия Горлова решить проблему строительства профилакториев для телят. В противном случае глава государства пообещал чиновнику совершенно иную карьерную траекторию. Видеозапись разговора появилась на YouTube-канале агентства «БелТа».

Поводом для недовольства президента стали задержки в возведении объектов для молодняка. Обращаясь к министру, Лукашенко провел параллели с военным временем, дав понять, что бездельников в команде не потерпит.

«А как в войну? Я что, буду бегать, а кто-то будет отдыхать? Нет, ребят… Вот Горлов — он пойдет впереди. Штурмовиком. Если не построит профилакторий для телят», — заявил белорусский лидер.

Реакция Юрия Горлова была мгновенной и лаконичной: «Построю и пойду». Однако президент дал понять, что предпочтительнее все же первый вариант: «Да, лучше построй, а там уже...».

