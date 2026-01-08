Лукашенко оценил откровенность Трампа по Венесуэле: «Благодарен за то, что он открыто говорит: „Нефть!“»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал действия США в Венесуэле, заявив, что благодарен американскому лидеру Дональду Трампу за его открытость в вопросах мотивации. Об этом сообщает государственное информационное агентство БелТА.

Белорусский лидер, выступая перед журналистами, процитировал заявление Трампа: «Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: „Нефть, нам нужна нефть!“» Однако Лукашенко добавил, что для достижения поставленных целей США могли действовать иначе. По его мнению, все, чего хотели американцы, можно было сделать, не прибегая к силовому захвату и вывозу президента страны Николаса Мадуро.

Также Лукашенко сообщил, что после своей встречи с послом Венесуэлы в России он передал все полученные сообщения от находящегося под стражей Николаса Мадуро по соответствующим дипломатическим каналам. Таким образом, белорусский лидер косвенно подтвердил наличие у него контактов с венесуэльской стороной и свою роль в возможном посредничестве на фоне продолжающегося международного кризиса.