Лукашенко ответил на обвинения в высылке белорусских солдат на Украину

Александр Лукашенко категорически опроверг информацию о присутствии белорусских военнослужащих на украинской территории, передает БЕЛТА . На полях саммита ЕАЭС в Астане президент Белоруссии заявил, что солдат из республики никогда не было и не будет на Украине, назвав соответствующие утверждения украинской стороны «трепом». Так он ответил на недавние заявления Владимира Зеленского о якобы готовящемся нападении со стороны Минска.

Поводом для жесткой реакции белорусского лидера послужили слова украинского коллеги. Зеленский ранее рассказывал, что со стороны Белоруссии якобы готовится вторжение в Киевскую и Черниговскую области, а также ведется подготовка у границ Житомирской и Ровенской областей. Лукашенко назвал эти утверждения пустыми и не имеющими под собой почвы.

«Этого никогда не будет. Никогда!» — подчеркнул президент Белоруссии, комментируя вероятность появления своих солдат на украинской земле.

По мнению Лукашенко, украинские военные сами не заинтересованы в эскалации конфликта с Минском. Им не нужны дополнительные полторы тысячи километров линии фронта, рассуждает белорусский лидер. Он также выразил уверенность, что к подобным заявлениям Киев подталкивают европейские партнеры, заинтересованные в нагнетании обстановки.