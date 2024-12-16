Лукашенко подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина

Сообщается, что в ходе встречи с главой арабского государства султаном Хейсамом бен Тариком белорусский лидер обменялся с ним подарками. В частности, монарх подарил президенту Белоруссии оманский кинжал Ханджар. А Лукашенко преподнес своему коллеге слуцкий пояс и пистолет-пулемет Шпагина.

Стоит отметить, что Лукашенко давно слывет любителем дарить своим высокопоставленным коллегам разные необычные подарки. Так, на полях прошедшего в ноябре саммита БРИКС в Казани президент Белоруссии презентовал генсеку ООН, председателю КНР Си Цзиньпину корзину белорусских продуктов и набор сладостей.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил продлить ВСМ Москва — Петербург до Минска.