Лукашенко предложил продлить ВСМ Москва - Петербург до Минска

Глава Белоруссии Александр Лукашенко выдвинул инициативу о продлении ВСМ Москва – Санкт-Петербург по маршруту Москва – Минск. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил Лукашенко, российские партнеры трудятся над «пилотным проектом» высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом. При этом он уточнил, что белорусы рассчитывают на ее продолжение по маршруту Москва – Минск. По словам лидера республики, жителей Белоруссии воодушевило заявление Владимира Путина о том, что аналогичная линия появится «из Москвы через Минск до Бреста». При этом Лукашенко спрогнозировал большой пассажиропоток между столицами дружественных государств.

Ранее сообщалось о том, какую максимальную скорость будут развивать поезда, курсирующие по высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.