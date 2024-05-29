Лукашенко подписал закон о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на портал официально правовой инфрмации белорусского президента.

ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО (Бельгия, Великобритания, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США, Турция и Франция) и шести государств-участников Организации Варшавского договора (ОВД) (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

В 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле был подписан обновленный (адаптированный) вариант ДОВСЕ с учетом новых условий (роспуск ОВД и расширение НАТО).

Данный договор предполагал наличие у стран, участвующих в нем, равное количество обычных вооружений и боевой техники на территориях от Атлантического океана до Уральских гор, реки Урал и Каспийского моря, включая островные территории

Ранее Министерство иностранных дел РФ проинформировало об окончательном выходе России из ДОВСЕ. Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомства, документ утратил свою актуальность для Москвы с полуночи вторника, 7 ноября.