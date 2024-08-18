SHOT: родственники пенсионера, над которым издевались ВСУ, не знают о его состоянии
Родственники пенсионера, пропавшего в Курской области, не знают о нем ничего
Фото: [Pxhere.com]
Родственники пропавшего в Курской области пенсионера опровергли информацию о том, что знают о местоположении мужчины, сообщил SHOT. По словам внучки Александра Григорьева (некоторые СМИ пишут Гусарова), никаких контактов с дедушкой с момента пропажи не было.
Ранее Mash сообщил, что пенсионера заметили возле дома в поселке Гоголевка соседи. Отмечалось, что с ним все хорошо.
«У нас нет абсолютно никакой связи ни с кем из соседей, никто не может подтвердить нам, что с ним все хорошо», — сказала внучка.
Девушка также опровергла ранее появившуюся в соцсетях информацию о том, что у дедушки есть украинских паспорт. Она заявила, что мужчина является гражданином России и имеет российскую прописку.
6 августа ВСУ незаконно пересекли территорию РФ под массированным обстрелом Суджанского района Курской области. Из-за этого из приграничных сел началась эвакуация.
Видео с пропавшим пенсионером вскоре распространили в социальных сетях украинские военные. На нем они издевались над мужчиной, а сами были одеты в форму СС.
Ранее сообщалось, что более 20 домов получили повреждения в результате землетрясения на Камчатке.