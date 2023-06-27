Лукашенко подтвердил, что глава ЧВК «Вагнер» находится в Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко подтвердил приезд главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в страну. Об этом белорусский лидер сообщил во время встречи с министром обороны республики Виктором Хрениным во вторник, 27 июня.

Ранее гарантии безопасности Пригожину пообещал президент России Владимир Путин.

«Гарантии безопасности, как он вчера пообещал, были предоставлены. Я вижу, Пригожин летает уже на этом самолете. Да, действительно, он сегодня в Беларуси», – сказал Лукашенко.

23 июня Пригожин предпринял попытку военного мятежа в России, назвав ее «маршем справедливости». По его приказу бойцы ЧВК «Вагнер» заняли штаб Южного военного округа (ЮВО) в Ростове-на-Дону, а также заблокировали город. Также «вагнеровцы» начали двигаться в направление Москвы.

24 июня Путин выступил со срочным обращением перед гражданами РФ. Глава государства призвал остановить попытку военного мятежа и сплотиться, так как внутренние проблемы в стране «сыграют на руку на врагу».

В этот же российский и белорусский лидер провели переговоры из-за обострившейся ситуации. Лукашенко позже пообщался с главой «Вагнера» Пригожиным, после чего тут принял решение покинуть Ростов-на-Дону и отвести колонны с техникой от Москвы.