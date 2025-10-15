Лукашенко похвастался, что готов заключить большую сделку с Вашингтоном

Александр Лукашенко, президент Белоруссии, выразил готовность к заключению "большой сделки" с Вашингтоном, при условии, что она будет учитывать национальные интересы его страны. Об этом он заявил на совещании, посвященном вопросам международной обстановки и развитию белорусско-американских отношений. Цитата белорусского лидера была опубликована государственным агентством БелТА.

Стоит отметить, что отношения между Минском и Вашингтоном в последнее время стали более дружественными. 11 сентября США отменили санкции против белорусской авиакомпании "Белавиа". 6 сентября президент Соединенных Штатов выразил уважение к Александру Лукашенко, назвав его "сильным лидером".

«Будем ждать их предложения глобальные, большой сделки, как они умеют говорить. Мы к этому готовы. Мы готовы с ними заключить большую сделку», – сказал Лукашенко.

В продолжение темы белорусский президент отметил, что в отношениях между Белоруссией и США наметился "определенный позитивный сдвиг" в сторону восстановления диалога. В Минске недавно прошли несколько встреч с представителями президента США Дональда Трампа.

«Предложения Трампа в этом плане я абсолютно оцениваю нормально. Но должны быть учтены и наши интересы. И все должно быть честно, как когда-то мы с американцами договаривались», – добавил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о том, что замедление урегулирования конфликта на Украине связано с Зеленским.